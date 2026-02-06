Il decreto-legge con le nuove norme sulla sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri è la notizia su cui aprono quasi tutti i giornali di oggi: i punti principali nei titoli sono il fermo preventivo fino a 12 ore per le persone con precedenti penali se si sospetta che possano provocare scontri alle manifestazioni, il cosiddetto “scudo penale” per le forze dell’ordine, e limitazioni all’uso di armi da taglio. Su tutte le prime pagine molto spazio è dedicato poi alla cerimonia di apertura di stasera delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con le foto dell’incontro al villaggio olimpico fra il presidente della Repubblica Mattarella e gli atleti italiani.