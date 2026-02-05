Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata all’incontro di ieri al Quirinale fra il presidente della Repubblica Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano sulla costituzionalità delle norme a tema sicurezza che dovrebbero essere inserite nel decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi. La Verità, Libero e il Tempo criticano la scarcerazione delle tre persone arrestate dopo gli scontri durante la manifestazione di sabato scorso a Torino, Avvenire titola sull’avvio delle gare delle Olimpiadi invernali e sull’attesa per la cerimonia inaugurale in programma domani, e il Giornale si occupa della condanna in Ungheria di una militante antifascista in un caso simile a quello dell’europarlamentare italiana Ilaria Salis.