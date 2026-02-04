Sei cose che abbiamo comprato a gennaio

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un termometro auricolare

Adatto a chi ha bambini piccoli, ma anche a chi non ha mai imparato bene a usare il termometro digitale da mettere sotto l’ascella: basta infilarlo nell’orecchio e, in pochi secondi, rileva la temperatura. La persona del Post che l’ha comprato dice che è «velocissimo e facile da usare, più preciso di quello frontale e più comodo di quelli digitali», al punto che è diventato il suo regalo preferito da fare ai neo genitori. Dice che «anche alle tre di notte si riesce a prendere con discrezione la temperatura a un bambino addormentato, senza accendere la luce e senza spogliarlo». C’è però qualche accorgimento da adottare: è sconsigliato l’uso con i bambini che hanno meno di 6 mesi, alla temperatura mostrata bisogna sottrarre 0,3 gradi per avere quella di riferimento ed è meglio misurarla sempre nello stesso orecchio (che deve essere pulito). Lo ha comprato dopo aver letto un articolo che ne parlava bene su Wirecutter, il sito di recensioni del New York Times: è della marca Braun e costa 44 euro.

Un profumo per capelli

Una persona del Post appassionata di profumi ha provato due profumi per capelli di Mulac: il primo, al gusto di pera e fresia, le era stato regalato, mentre il secondo, alla fava tonka e oud, lo ha comprato dopo essere rimasta molto soddisfatta dal primo. Lei lo usa spruzzandoselo direttamente sui capelli, nell’asciugamano con cui li avvolge dopo averli lavati o nel cappello prima di uscire. Dice che le lasciano i capelli «luminosi e profumati, senza esagerare». Costa 35 euro ed è disponibile in sei fragranze.

Un olio per pulire gli utensili in legno

A furia di lavarli, taglieri, cucchiai e strumenti in legno si seccano e rischiano di rompersi. Per conservarli meglio e farli durare di più una persona del Post ha comprato questo olio della marca Boos Blocks, a circa 20 euro. Dopo averlo usato per un po’ dice che «tornano come nuovi». Si può usare sugli utensili in legno naturale e non dipinto, dopo averli lavati bene e fatti asciugare. Bisogna cospargere di olio la superficie aiutandosi con un pezzo di carta assorbente e lasciarli poi asciugare per alcune ore. «Meglio per una notte intera», dice la persona che lo ha comprato.

Uno spremiagrumi elettrico economico

Costa 20 euro ed è della marca Black+Decker. La persona del Post che lo ha comprato dice di apprezzarlo perché, oltre a essere economico, è semplice da pulire, visto che «le parti lavabili sono molto facili da separare dalla base dove si trova il motore elettrico». Inoltre ne apprezza il design semplice, il fatto che si possa regolare la quantità di polpa dell’agrume che finisce dentro alla spremuta e che il cavo si possa facilmente avvolgere alla base, «così non va in giro».

Una macchina per i “rumori bianchi”

Dopo mesi di app di suoni rilassanti, playlist di Spotify riprodotte a ripetizione e telefoni lasciati accesi sul comodino tutta la notte, una persona del Post con un figlio neonato che dorme poco ha comprato un piccolo speaker portatile della Dreamegg, a 30 euro. Riproduce suoni come pioggia, ventilatore, fruscio, una voce che fa “shhh” e altri. Il problema del sonno non è più risolto di prima, ma lo speaker è sicuramente più comodo da usare rispetto al cellulare e, dice, «i suoni sono perfetti».

Una matita per gli occhi anni Settanta

Dopo averlo rivisto di recente, una persona del Post è rimasta affascinata dall’ombretto grigio-azzurrino indossato da Meryl Streep nel film Kramer contro Kramer. Sapendo di non avere niente in comune con Meryl Streep (avendo capelli e occhi castani), ha comprato una matita per gli occhi simile ma più tendente al blu, che si adatta meglio a chi ha capelli e occhi scuri. Dice che «si stende bene su tutta la palpebra, come se fosse un ombretto, e resiste anche diverse ore». È il modello Quickliner di Clinique nella colorazione blue-gray, da 28,50 euro.

