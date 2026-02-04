Sono tre le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della decisione del vicesegretario della Lega Vannacci di abbandonare il partito per fondarne uno proprio, altri titolano sulle discussioni nella maggioranza sui contenuti delle nuove norme sulla sicurezza e sullo spostamento a domani del Consiglio dei ministri che dovrebbe approvarle, altri ancora aprono sull’informativa in parlamento del ministro dell’Interno Piantedosi sugli scontri durante la manifestazione di sabato scorso a Torino, nella quale ha accusato i partiti di sinistra di connivenza con i violenti. Il Sole 24 Ore titola invece sui danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna e sul ritardo nell’approvazione di aiuti per le imprese danneggiate, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria contro il Bologna del Milan, che conferma il secondo posto in classifica nel campionato di Serie A maschile di calcio.