Il dipinto con la faccia di Meloni in una chiesa di Roma è stato cancellato, scrive Repubblica

Il dipinto della vittoria alata con la faccia di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma, è stato cancellato. Lo scrive Repubblica, che per prima aveva dato la notizia sulla vittoria alata. Repubblica cita Bruno Valentinetti, l’uomo che si era occupato del restauro e che aveva dipinto il volto, secondo cui sarebbe stato il Vaticano a chiedergli di intervenire e cancellare la faccia di Meloni: «Ieri sera l’ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la curia ha voluto così e io l’ho cancellato».

Il cardinale Baldo Reina, subito dopo la diffusione della notizia, aveva ribadito in un comunicato «che le immagini d’arte sacra e della tradizione cristiana» non potevano «essere oggetto di utilizzi impropri o strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica».

