L’Antitrust ha multato di 9 milioni l’agenzia di viaggi online eDreams, per pratiche commerciali ingannevoli

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato di 9 milioni di euro l’agenzia di viaggi online eDreams per l’uso dei cosiddetti “dark patterns”, cioè meccanismi ingannevoli creati online per indurre i consumatori a scelte diverse da quelle nei loro interessi, per spingere i clienti a sottoscrivere l’abbonamento a Prime, il programma fedeltà dell’agenzia.

Secondo l’Antitrust, eDreams avrebbe messo sotto pressione i consumatori con conti alla rovescia e presentando falsamente le offerte come se fossero in numero limitato, e avrebbe presentato in modo poco trasparente gli sconti offerti con il programma fedeltà e il costo effettivo dell’iscrizione. Secondo quanto rilevato dall’Antitrust inoltre l’azienda addebitava senza le necessarie comunicazioni preventive il costo dell’offerta annuale ai clienti che provavano a iscriversi al periodo di prova ma non ne avevano i requisiti, e ostacolava i tentativi di uscire dal programma fedeltà.