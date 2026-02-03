La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è la discussione nella maggioranza di governo sulle nuove norme sulla “sicurezza” che dovrebbero essere affrontate nel prossimo Consiglio dei ministri, dopo le violenze nella manifestazione di sabato scorso a Torino: i punti più controversi sono lo scudo penale per le forze dell’ordine, la possibilità di fermo preventivo per le persone sospettate, e la cauzione per gli organizzatori delle manifestazioni, mentre la presidente del Consiglio Meloni ha chiesto all’opposizione di votare in parlamento una risoluzione unitaria sul tema.