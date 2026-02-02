Il varco di Rafah, al confine fra Egitto e Striscia di Gaza, è stato parzialmente riaperto alle persone a piedi

Il varco di Rafah, al confine fra Egitto e Striscia di Gaza, è stato parzialmente riaperto consentendo il passaggio limitato di persone a piedi, ma non di camion con aiuti umanitari. Il varco è molto importante perché è l’unico collegamento via terra fra la Striscia di Gaza e un paese diverso da Israele. L’esercito lo aveva chiuso nel maggio del 2024 e da allora non era più stato riaperto, nonostante fosse una delle condizioni della prima fase del cessate il fuoco, iniziata a ottobre. Domenica era stato riaperto solo ad alcuni mezzi, ma non ai pedoni.

Il passaggio delle persone sarà consentito in entrambe le direzioni, ma sarà limitato: i palestinesi di Gaza che vorranno entrare o uscire dalla Striscia dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Egitto rilasciata dopo l’approvazione di Israele.