  Media
  Lunedì 2 febbraio 2026

Le prime pagine di oggi

Le reazioni alle violenze durante la manifestazione di sabato a Torino, il racconto della detenzione di Trentini, e la vittoria di Alcaraz agli Australian Open

La notizia principale in apertura sui giornali di oggi sono le reazioni alle violenze contro la polizia durante la manifestazione di sabato a Torino in sostegno al centro sociale Askatasuna sgomberato a dicembre, con la visita della presidente del Consiglio Meloni ai feriti in ospedale, nuove norme sulla sicurezza allo studio da parte del governo e l’arresto di uno dei presunti responsabili. I giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Juventus nelle partite del campionato di Serie A maschile di calcio e il petardo lanciato dai tifosi interisti che ha colpito il portiere della Cremonese Audero.

Consigliati