Le prime pagine di oggi
Gli scontri a Torino tra manifestanti e polizia durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, gli "Epstein files" e l'affresco che raffigurerebbe Giorgia Meloni
Le notizie di apertura dei principali quotidiani nazionali riguardano gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti sabato sera a Torino, durante il corteo organizzato da attivisti e associazioni contro lo sgombero dello storico centro sociale Askatasuna. Alcuni giornali tornano poi a occuparsi degli “Epstein files”, i documenti pubblicati venerdì dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Altri giornali raccontano dell’affresco in una chiesa di Roma in cui sembrerebbe essere raffigurata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Sole 24 Ore dedica l’apertura ai dati sul lavoro, scrivendo che nei prossimi dieci anni circa quattro milioni di lavoratori potrebbero perdere il posto.