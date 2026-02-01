NewsletterPodcast
L’Iran ha designato gli eserciti europei come «gruppi terroristici», in ritorsione per una decisione simile dell’Unione Europea

Parlamentari iraniani cantano slogan in parlamento indossando l'uniforme dei Guardiani della rivoluzione, 1° febbraio 2026 (Hamed Malekpour/ICANA via AP)
Il parlamento dell’Iran ha designato tutti gli eserciti dell’Unione Europea come «gruppi terroristici». È una ritorsione a una decisione presa pochi giorni fa dall’Unione, che aveva designato allo stesso modo i Guardiani della rivoluzione. I Guardiani della rivoluzione sono una forza militare creata dopo la rivoluzione islamica del 1979 e conosciuti anche come pasdaran. Sono il livello più alto delle forze di sicurezza che attuano la repressione in Iran e hanno anche grossi interessi nell’economia del paese.

La decisione europea era arrivata dopo la brutale repressione delle proteste delle scorse settimane: Kaja Kallas, l’Alta rappresentante per la Politica Estera dell’Unione Europea, aveva scritto su X che la repressione in Iran «non può rimanere senza risposta», e ha aggiunto che «ogni regime che uccide migliaia dei propri cittadini sta lavorando per la propria distruzione». Gli Stati Uniti considerano i Guardiani della rivoluzione come un’organizzazione terroristica dal 2019, e più di recente hanno preso la stessa decisione Canada, Australia, Ecuador e Argentina, tra gli altri.

La ritorsione dell’Iran è soprattutto simbolica, e non dovrebbe avere conseguenze particolari, anche se è un sintomo del peggioramento dei rapporti con l’Unione Europea. «Gli europei si sono sparati ai piedi da soli e ancora una volta hanno deciso contro gli interessi del proprio popolo soltanto per obbedire ciecamente agli americani», ha detto Mohammad Bagher Ghalibaf, lo speaker del parlamento.

