Alberto Ravagnani, il prete-influencer molto famoso sui social, ha lasciato il sacerdozio

Don Alberto Ravagnani, noto come il prete-influencer per via delle centinaia di migliaia di follower su Instagram, TikTok e YouTube, ha deciso di lasciare il sacerdozio. Lo ha annunciato Franco Agnesi, vicario generale dell’arcidiocesi di Milano, con un comunicato rivolto ai fedeli della parrocchia di San Gottardo al Corso, vicino ai navigli, dove Ravagnani lavorava. Agnesi ha detto che da venerdì Ravagnani non svolge più il compito di vicario parrocchiale e di collaboratore della pastorale giovanile diocesana.

In passato Ravagnani era stato criticato perché sui suoi profili social, oltre a parlare di temi legati alla Chiesa e alla fede, aveva anche sponsorizzato prodotti religiosi e integratori. La stessa arcidiocesi era intervenuta per chiedergli di evitare di farlo di nuovo in futuro.

Ogni giovedì sera Ravagnani teneva nella sua chiesa una funzione a cui partecipavano molti ventenni e trentenni, che arrivavano da ogni parte di Milano e della provincia. Agnesi ha assicurato che la parrocchia continuerà a proporre questo appuntamento. Insieme alla pastorale giovanile, Ravagnani aveva creato anche Fraternità, una comunità di giovani con cui organizzava ritiri.