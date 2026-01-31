Un giudice statunitense ha ordinato il rilascio di Liam Conejo Ramos, il bambino di cinque anni portato via dall’ICE a Minneapolis

Sabato un giudice federale del Texas ha ordinato il rilascio di Liam Conejo Ramos, il bambino di cinque anni che la settimana scorsa era stato portato via dagli agenti dell’ICE durante l’arresto di suo padre a Minneapolis, nello stato del Minnesota.

Le foto dell’operazione con cui l’agenzia federale statunitense che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione lo aveva arrestato erano state mostrate in tutto il mondo: Ramos indossava un cappellino blu con le orecchie e uno zainetto di Spider-Man, e di fatto era stato usato come esca dagli agenti dell’ICE, che gli avrebbero chiesto di bussare alla porta di casa sua per farsi aprire, in modo da verificare se ci fosse dentro qualcun altro da arrestare.

Il giudice ha ordinato che venga rilasciato anche il padre, Adrian Alexander Conejo Arias, un uomo originario dell’Ecuador. Entrambi erano poi stati portati in un centro di detenzione per persone migranti vicino a San Antonio, in Texas, a più di 2mila chilometri da casa. Nel suo ordine, ha chiesto pratiche più umane e ordinate rispetto a quelle messe in atto dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, e ha stabilito che debbano essere liberati entro martedì.

– Leggi anche: Che storia c’è dietro le foto del bambino portato via dall’ICE a Minneapolis