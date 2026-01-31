Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario in Cassazione, durante la quale il ministro della Giustizia Nordio ha risposto alle critiche alla riforma su cui si voterà al referendum nel prossimo mese di marzo definendole “blasfeme”, altri titolano sul convegno organizzato da CasaPound alla Camera che non si è tenuto per l’occupazione dell’aula in cui si doveva svolgere da parte dei partiti di sinistra, altri ancora sulla tregua di una settimana fra Russia e Ucraina annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump e ridimensionata ieri dal presidente russo Putin, che ha detto che riguarderà solo Kiev e solo fino a domenica. Qualche giornale apre poi sulle stime dell’ISTAT sulla crescita del PIL italiano nel 2025 e sul giudizio dell’agenzia di rating Standard & Poor’s sull’economia italiana, e Repubblica si occupa della diffusione di nuovi documenti relativi al caso Epstein da parte del dipartimento della Giustizia statunitense.