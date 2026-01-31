I duetti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026

Sabato durante l’edizione delle 13:30 del Tg1 Carlo Conti, direttore artistico del festival di Sanremo, ha annunciato i duetti della serata delle cover di Sanremo, che si terrà venerdì 27 febbraio. Il Festival di quest’anno sarà condotto, oltre che da Conti, dalla cantante Laura Pausini per tutte e cinque le serate: una scelta diversa rispetto alle edizioni precedenti, in cui si alternavano vari conduttori e conduttrici nel corso della settimana. Quest’anno ci sarà solo un ospite durante la seconda serata: il cantante romano Achille Lauro.

La serata delle cover è tradizionalmente una delle più seguite dal pubblico, perché è l’unica in cui i concorrenti non interpretano il brano con cui sono in gara. Inoltre, vengono spesso scelte canzoni molto conosciute, che finiscono per creare una sorta di effetto karaoke tra chi guarda il Festival da casa.

Tra gli ospiti di quest’anno ci sono artisti molto noti al grande pubblico, come Fiorella Mannoia, Brunori Sas e Giusy Ferreri, ma anche cantanti meno familiari agli spettatori televisivi, come Tony Pitony e Mecna che sono due artisti molto seguito tra i più giovani. I duetti non saranno però limitati al mondo della musica: alcuni concorrenti si esibiranno con personalità dello spettacolo. Fulminacci canterà con la conduttrice televisiva e giornalista Francesca Fagnani, Samuray Jay con la showgirl Belén Rodríguez e Malika Ayane con l’attore Claudio Santamaria.

Non è la prima volta che la serata delle cover di Sanremo si apre a collaborazioni di questo tipo: Belen Rodriguez per esempio nel 2010 partecipò alla serata dei duetti e cantò Aeroplani con Toto Cutugno, mentre nel 2013 l’attore di film porno Rocco Siffredi duettò con il gruppo Elio e le Storie Tese.

Arisa canterà con il Coro del Teatro Regio di Parma: Quello che le donne non dicono;

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto;

Chiello con Morgan: Mi sono innamorato di te;

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi;

Ditonellapiaga con TonyPitony :The Lady is a Tramp;

Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via;

Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejé;

Enrico Nigiotti con Alfa: En e Xanax;

Ermal Meta con Dardust: Golden hour;

Fedez e Masini con Stjepan Hauser: Meravigliosa creatura;

Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo, ragazza sola;

Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole parole;

J-Ax con Ligera Country Fam.: E la vita, la vita;

Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo: Andamento lento;

Leo Gassmann con Aiello: Era già tutto previsto;

Levante con Gaia: I maschi;

Luchè con Gianluca Grignani: Falco a metà;

Malika Ayane con Claudio Santamaria: Mi sei scoppiato dentro al cuore;

Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio;

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas: Il mondo;

Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno;

Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto;

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone;

Raf con The Kolors: The Riddle;

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni;

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci: Baila Morena;

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi: Hit the Road Jack;

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Besame Mucho;

Tommaso Paradiso con gli Stadio: L’ultima luna;

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band: Vita.