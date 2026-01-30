Sono state pubblicate le materie dell’esame di maturità

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le materie che saranno oggetto dell’esame di maturità nei vari indirizzi delle scuole superiori: sono consultabili su un’apposita pagina del sito del ministero. L’esame si compone di tre prove: la prima è per tutti gli indirizzi un tema di italiano, la seconda è sempre una prova scritta riguardante una materia che caratterizza ciascun indirizzo, e la terza un colloquio orale su quattro materie: quelle delle prime due prove e altre due scelte dal ministero per ciascun indirizzo.

Queste modalità per l’orale sono state introdotte quest’anno: prima l’esame orale riguardava tutte le materie. Il ministero vuole far sì che concentrandosi su sole quattro materie l’interrogazione si focalizzi più specificamente i loro contenuti, piuttosto che la capacità di fare collegamenti fra varie materie come avveniva prima. Il ministero ha inoltre reintrodotto ufficialmente la parola «maturità» nel nome dell’esame.

Gli studenti dei licei classici avranno latino (e non greco) alla seconda prova, a cui si aggiungono storia e matematica all’orale; per quelli dei licei scientifici alla seconda prova ci sarà matematica (e non fisica), con storia e scienze naturali all’orale. La seconda prova nei licei linguistici riguarda la prima lingua straniera studiata, a cui nella prova orale si aggiungono scienze naturali e la seconda lingua straniera. Nel liceo delle scienze umane la seconda prova riguarda la materia scienze umane (che contiene argomenti di antropologia, sociologia e pedagogia ed è l’unica materia caratterizzante l’indirizzo), con lingua straniera e storia dell’arte all’orale. Nei licei artistici le materie della seconda prova sono quelle che caratterizzano ciascuno dei vari percorsi di studi dell’indirizzo, a cui nella terza si aggiungono fisica e filosofia.

