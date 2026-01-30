Le prime pagine di oggi
L'annuncio di Trump di una breve tregua fra Russia e Ucraina, la frana di Niscemi, e la Corte costituzionale su chi guida dopo aver assunto stupefacenti
Sono due le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi: l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump, non confermato ancora dalla Russia, di una sospensione dei bombardamenti sulle città ucraine per una settimana in vista dei giorni di grande freddo previsti, in quella che quasi tutti i titoli definiscono la “tregua del gelo”, e la frana di Niscemi, con le discussioni fra i partiti su dove trovare i finanziamenti per gli aiuti alle zone colpite dal ciclone Harry. Il Manifesto e Avvenire titolano invece sulla conferma da parte dell’esercito israeliano del conteggio del ministero della Salute della Striscia di Gaza delle persone palestinesi uccise in due anni di guerra, più di settantamila.