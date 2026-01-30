Celebripost

Si è conclusa ieri la settimana dell’alta moda di Parigi, che come sempre ha attirato in città molte delle persone che valeva la pena inserire in questa raccolta settimanale: Kirsten Dunst, Vincent Cassel e la fidanzata Narah Baptista, Margaret Qualley e Vanessa Paradis, ma anche Nicole Kidman, Sophie Marceau con la figlia Juliette Lemley, e Penélope Cruz, che scatta un selfie insieme alla cantante Dua Lipa. Tra le prime della settimana c’è stata quella di Cime tempestose, con Margot Robbie e Jacob Elordi, e quella di Crime 101, con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Halle Berry. Poi Kate Winslet, Benedict Cumberbatch e Stanley Tucci, tra gli ospiti al castello di Windsor per la prima del documentario su re Carlo III, Finding Harmony: A King’s Vision; per finire con il primo ministro canadese Mark Carney insieme all’attore Hudson Williams di Heated Rivalry, la serie tv più commentata degli ultimi mesi.