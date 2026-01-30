Un tribunale di Panama ha annullato la concessione a una società di Hong Kong del canale, che Trump vorrebbe passasse agli Stati Uniti

La Corte Suprema di Panama ha definito incostituzionale il contratto con cui la società di Hong Kong CK Hutchison ha affidato a una sua società controllata la gestione dei due porti di Balboa e Cristóbal, che si trovano ai due ingressi del canale di Panama. La decisione è importante perché annulla il contratto e potrebbe quindi portare a una revisione delle concessioni per lo sfruttamento del canale, che il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe riportare sotto il controllo statunitense.

CK Hutchison è un importante e influente conglomerato di aziende, gestito dalla famiglia dell’imprenditore Li Ka Shing, uno degli uomini più ricchi di Hong Kong. Il gruppo gestisce il canale di Panama dal 1997 e nel 2021 aveva ottenuto l’estensione della concessione per altri 25 anni dal governo panamense, che lo possiede. Anche per via delle forti pressioni statunitensi, a marzo aveva accettato di vendere una quota del 90 per cento della società che gestisce i porti del canale a un consorzio di aziende, guidato dal fondo di investimenti statunitense BlackRock. L’accordo, che era supportato anche da Trump, si era però poi arenato per l’intervento del governo cinese, che chiedeva che fosse la compagnia statale di spedizioni Cosco a guidare il consorzio di aziende.

La decisione della Corte Suprema, arrivata a seguito di un controllo fiscale da parte delle autorità panamensi, non ha chiarito che cosa possa succedere ora ai porti. CK Hutchison non può fare appello, ma potrà chiedere dei chiarimenti, cosa che potrebbe ritardare l’entrata in vigore della decisione.

