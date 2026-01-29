Negli Stati Uniti è stato condannato a 20 anni di prigione l’ex poliziotto che uccise Sonya Massey, una donna afroamericana

Giovedì un tribunale dell’Illinois ha condannato un ex poliziotto, Sean Grayson, a 20 anni di prigione per l’omicidio di Sonya Massey, una donna afroamericana, nel 2024. Grayson, che è bianco, era stato condannato a ottobre del 2025 per omicidio di secondo grado, cioè un omicidio volontario ma non premeditato: giovedì è stata decisa la pena massima per questo tipo di reato.

Il 6 luglio del 2024 Massey aveva chiamato la polizia a casa propria a Springfield, per ricevere soccorso. Grayson era arrivato con un altro poliziotto, e aveva successivamente ucciso Massey, sparandole in testa, nonostante lei fosse disarmata e non avesse un atteggiamento aggressivo. Massey si era avvicinata a una pentola d’acqua calda e l’aveva presa in mano: a quel punto Grayson le aveva sparato dopo un solo avvertimento, dicendo poi di essersi sentito minacciato.

