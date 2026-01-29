A New York un uomo ha cercato di far uscire Luigi Mangione dal carcere, fingendosi un agente dell’FBI

Un uomo è stato arrestato mercoledì per aver tentato di far uscire Luigi Mangione dal carcere di Brooklyn, New York, fingendosi un agente dell’FBI. Mangione è stato arrestato a dicembre del 2024 per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato dell’azienda statunitense di assicurazioni mediche UnitedHealthcare. Mark Anderson ha 36 anni e viene dal Minnesota: si è presentato al carcere sostenendo di lavorare per l’FBI e di avere un ordine del tribunale per il rilascio di Mangione. Il tentativo è stato piuttosto goffo: ha fornito solo la sua patente rilasciata in Minnesota e poi ha detto di avere delle armi nello zaino. Infine ha lanciato alcuni documenti contro gli agenti della prigione. Nel suo zaino in seguito sono stati trovati un forchettone da barbecue e un tagliapizza circolare.

Da quando è stato arrestato Mangione ha ricevuto molti attestati di solidarietà da parte di cittadini statunitensi, con offerte di pagargli le spese legali, lettere e foto. Nonostante la brutalità dell’omicidio di cui è accusato, intorno alla sua figura c’è stata una confusa romanticizzazione. Molte persone si sono mostrate solidali con le ragioni che si ritiene abbiano spinto Mangione a uccidere Thompson con tre colpi di pistola: è stato descritto come un vendicatore capace di colpire uno dei settori più odiati negli Stati Uniti, quello delle assicurazioni sanitarie. L’inizio del processo federale in cui è imputato è previsto per ottobre.