Su molti giornali di oggi l’apertura è dedicata alle nuove minacce all’Iran del presidente degli Stati Uniti Trump, che in un post sui social network ha scritto di essere pronto a attaccare l’Iran se non accetterà il negoziato per la riduzione del suo programma nucleare. Altri giornali si occupano della visita di ieri della presidente del Consiglio Meloni a Niscemi, colpita da un’enorme frana domenica scorsa, il Fatto si occupa dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la Verità cavalca l’“allarme criminalità”, e Libero va contro i professori di sinistra. I giornali sportivi commentano i risultati dell’ultima giornata del girone di qualificazione della Champions League maschile di calcio, con la qualificazione ai playoff di Inter, Juventus e Atalanta e l’eliminazione del Napoli.