In Europa League la Roma si è qualificata per gli ottavi di finale, il Bologna giocherà i playoff

Giovedì sera si è giocata l’ultima giornata della “fase campionato” dell’Europa League di calcio, in cui sono impegnate due squadre italiane, la Roma e il Bologna. La Roma ha pareggiato 1-1 in Grecia contro il Panathinakos e ha chiuso questa fase all’ottavo posto in classifica, qualificandosi quindi per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il Bologna ha vinto 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv, squadra israeliana che gioca le partite in casa in Serbia. Il Bologna ha così chiuso al 10° posto e giocherà i playoff, gli spareggi per andare agli ottavi. Il sorteggio degli accoppiamenti di playoff e ottavi si terrà domani, venerdì, a partire dalle 13.