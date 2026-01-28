Le prime pagine di oggi
La polemica sugli agenti dell'ICE in Italia per le Olimpiadi, la frana di Niscemi, e le celebrazioni del giorno della Memoria
Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: alcuni si occupano della polemica sulla presenza in Italia di agenti dell’agenzia federale statunitense ICE con incarichi non operativi durante le Olimpiadi di Milano Cortina, altri titolano sulla frana nel centro storico di Niscemi in Sicilia che continua ad avanzare, altri ancora aprono sulle celebrazioni di ieri per il giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, del nazismo e del fascismo. I giornali sportivi presentano le partite di stasera dell’ultimo turno del girone della Champions League maschile di calcio e analizzano le possibilità di qualificazione delle squadre italiane.