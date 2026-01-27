La società di spedizioni UPS ha detto che eliminerà 30mila posti di lavoro nel 2026

L’azienda statunitense di spedizioni e consegna di pacchi UPS ha detto che eliminerà 30mila posti di lavoro nel 2026. L’annuncio è legato alla decisione di limitare ulteriormente la sua collaborazione con Amazon, che attualmente è il suo più grande cliente. UPS aveva spiegato di voler ridurre i suoi rapporti con Amazon perché a suo dire generavano guadagni troppo bassi.

I 30mila posti di lavoro verranno eliminati in parte tramite licenziamenti e in parte tramite mancate assunzioni per coprire le posizioni di chi lascerà UPS. In totale l’azienda conta di risparmiare 3 miliardi di dollari. Questi licenziamenti, che saranno accompagnati dalla chiusura di 24 centri di smistamento, seguono i 48mila licenziamenti e la chiusura di 93 centri avvenuti nel 2025. Al momento UPS ha circa 490mila dipendenti.