È morto il batterista Sly Dunbar, del duo reggae Sly & Robbie

È morto il batterista giamaicano Sly Dunbar, che fece parte del duo reggae Sly & Robbie insieme al bassista Robbie Shakespeare e che collaborò a dischi e canzoni di moltissimi cantanti, da Bob Marley a Bob Dylan ai Rolling Stones. Aveva 73 anni. Dopo aver iniziato la carriera in Giamaica, Sly & Robbie diventarono tra i musicisti e produttori reggae e dub più richiesti dai cantanti e dalle band che negli anni Ottanta cercavano quel tipo di suoni e di ritmi. Tra gli altri li chiamò Grace Jones per il suo disco Nightclubbing, Bob Dylan per Infidels, Mick Jagger per She’s the boss, ma anche Francesco De Gregori per Scacchi e tarocchi nel 1985 e Jovanotti per Safari nel 2008. Dunbar vinse anche due Grammy Awards, i principali premi dell’industria discografica statunitense, nel 1985 e nel 1999. Shakespeare era morto nel 2021 a 68 anni.