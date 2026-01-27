Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano delle violenze delle forze di polizia nelle operazioni anti-immigrazione a Minneapolis e del loro parziale ritiro annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump, altri aprono sul giorno della Memoria, celebrato oggi, in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto, del nazismo e del fascismo, altri ancora titolano sull’uccisione di un uomo a Milano da parte di un agente di polizia. Il Messaggero apre invece sul ritiro dell’ambasciatore italiano in Svizzera deciso dal governo come protesta per la scarcerazione del proprietario del locale di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone nell’incendio di Capodanno, il Fatto si occupa delle forze di sicurezza straniere che saranno in Italia durante le Olimpiadi di Milano Cortina, e la Verità critica la posizione del capo dell’assemblea dei vescovi italiani Zuppi sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura.