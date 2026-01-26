NewsletterPodcast
Nelle Filippine è affondato un traghetto con più di 300 passeggeri, causando la morte di almeno 15 persone

Passeggeri del traghetto soccorsi dopo il naufragio (Kagawad Gamar "Gams" Alih via AP)
Passeggeri del traghetto soccorsi dopo il naufragio (Kagawad Gamar "Gams" Alih via AP)

Un traghetto che trasportava più di 350 persone è affondato nel sud delle Filippine, causando la morte di almeno 15 di loro. A bordo del Trisha Kerstin 3 c’erano 332 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio, quando intorno alle 2 di lunedì mattina è affondato vicino all’isola di Baluk-baluk, nella provincia di Basilan, nel sud-ovest del paese. Quasi tutti sono stati soccorsi, ma risultano ancora più di 20 persone disperse. Il traghetto era partito da Mindanao verso l’isola di Jolo: le cause dell’incidente non si conoscono ancora.

Tag: Filippine

