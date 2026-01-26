Nelle Filippine è affondato un traghetto con più di 300 passeggeri, causando la morte di almeno 15 persone

Un traghetto che trasportava più di 350 persone è affondato nel sud delle Filippine, causando la morte di almeno 15 di loro. A bordo del Trisha Kerstin 3 c’erano 332 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio, quando intorno alle 2 di lunedì mattina è affondato vicino all’isola di Baluk-baluk, nella provincia di Basilan, nel sud-ovest del paese. Quasi tutti sono stati soccorsi, ma risultano ancora più di 20 persone disperse. Il traghetto era partito da Mindanao verso l’isola di Jolo: le cause dell’incidente non si conoscono ancora.