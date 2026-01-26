Almeno 11 persone sono state uccise in Messico durante una sparatoria in un campo da calcio

Almeno 11 persone sono state uccise e altre 12 sono state ferite durante un attacco armato avvenuto domenica 25 gennaio in un campo da calcio di Salamanca, nello stato messicano centrale di Guanajuato. Negli ultimi mesi, in quelle stesse zone, si sono verificati diversi episodi di violenza: a Salamanca si trova tra l’altro una raffineria della compagnia petrolifera pubblica Pemex e la città è spesso al centro di scontri tra cartelli della droga e ladri di carburante. Il governo locale di Salamanca ha confermato che dieci persone sono morte sul posto, mentre un’altra è morta in ospedale. A seguito dell’episodio è iniziata una vasta operazione di ricerca per individuare i responsabili della sparatoria.