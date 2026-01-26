Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata all’uccisione di un uomo avvenuta sabato a Minneapolis, negli Stati Uniti, da parte di agenti della polizia federale di frontiera, e alle ricostruzioni e alle testimonianze che smentiscono la versione del governo secondo la quale gli agenti avrebbero sparato per difendersi. Il Sole 24 Ore si occupa dell’andamento dei mutui per l’acquisto della casa, il Messaggero titola sull’accordo commerciale fra Unione Europea e India che dovrebbe essere firmato domani, e il Fatto continua la sua campagna contro la riforma della giustizia. I giornali sportivi commentano i risultati della Serie A maschile di calcio, con la vittoria della Juventus contro il Napoli e il pareggio fra Milan e Roma che fanno aumentare il vantaggio dell’Inter in testa alla classifica.