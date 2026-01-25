Una tempesta invernale sta causando molti problemi negli Stati Uniti, con voli cancellati e quasi un milione di persone senza elettricità

Da sabato una tempesta con neve, pioggia e forti venti sta creando disagi in un’area molto estesa del sud e dell’est degli Stati Uniti, che va dal New Mexico al Maine. Domenica mattina oltre 200 milioni di persone avevano ricevuto un’allerta meteo e oltre 900mila sono senza elettricità, soprattutto in stati del sud come Tennessee, Mississippi, Louisiana e Texas. Più di 10mila voli sono stati cancellati e molti altri sono in ritardo, principalmente negli aeroporti della costa est.

Tra domenica e lunedì sono attese grandi quantità di neve soprattutto in alcune zone del New England, la regione a nordest che comprende tra gli altri gli stati del Maine, del Vermont del Massachusetts, e nella città di New York. Le amministrazioni cittadine e statali stanno prendendo provvedimenti per ridurre i disagi: per esempio, a New York sono stati aperti dieci centri in cui gli abitanti possono andare a riscaldarsi, due per ogni distretto.