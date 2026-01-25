Il comune siciliano di Niscemi è parzialmente isolato a causa di due frane successe negli ultimi 10 giorni

Domenica 25 gennaio c’è stata una frana nel quartiere Sante Croci di Niscemi, un comune di quasi 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Circa 500 persone sono state evacuate in via precauzionale, e la protezione civile sta allestendo delle aree di accoglienza per sfollati nel palazzetto dello sport comunale. Il sindaco Massimiliano Conti ha chiuso le scuole per la giornata del 26 gennaio.

A causa della frana è stata chiusa la strada provinciale 10, che collega Niscemi alla zona di Ponte Olivo. Dallo scorso 16 gennaio è chiusa anche la strada provinciale 12, a causa di un’altra frana: entrambe collegavano Niscemi alla statale che va a Gela e a Catania. Al momento l’unica alternativa percorribile rimane la strada provinciale 11.