  • Domenica 25 gennaio 2026

Le prime pagine di oggi

Un'altra persona uccisa dagli agenti federali negli Stati Uniti, il richiamo dell'ambasciatore italiano in Svizzera e un grave sviluppo sul femminicidio di Anguillara

Ci sono tre grosse notizie che occupano gran parte dello spazio un po’ su tutte le prime pagine dei quotidiani generalisti. La prima è l’uccisione di un’altra persona a Minneapolis, in Minnesota, da parte di agenti federali degli Stati Uniti, dopo quella del 7 gennaio (quella volta era stato un agente dell’ICE, l’agenzia anti-immigrazione, questa volta un agente della polizia di frontiera). Poi c’è la decisione del governo italiano di richiamare l’ambasciatore italiano in Svizzera, come gesto di protesta verso la Svizzera stessa – molto irrituale per la verità – per la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana in cui è avvenuto il grave incendio di Capodanno. E infine si parla dell’ultimo sviluppo di una storia di cronaca molto seguita in questi giorni: ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo che pochi giorni fa aveva confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo.

