Su diversi giornali la notizia a cui viene data maggiore evidenza è l’incontro tra le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: è il primo in cui si incontrano tutte insieme, è cominciato venerdì e andrà avanti probabilmente fino a domenica. Si parla molto anche dell’incontro tra la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, da cui è emersa una certa affinità di vedute tra i due. Quasi tutti i giornali poi danno notizia – e molti con grande indignazione – della scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana dove è avvenuto il grave incendio di Capodanno. Sui giornali sportivi è molto presente la vittoria di venerdì sera dell’Inter in rimonta contro il Pisa (perdeva 0-2 e ha vinto 6-2).