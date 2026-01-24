In Serie A il Como ha battuto il Torino 6-0

Sabato nella Serie A maschile di calcio c’è stato un risultato notevole: il Como ha battuto il Torino 6-0, grazie anche a una doppietta dell’attaccante greco Anastasios Douvikas e a ripetuti errori difensivi degli avversari (gli altri marcatori sono stati Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Nicolas Kühn e Maxence Caqueret). Con questo risultato il Como, che sta disputando un’ottima stagione, si è portato al quinto posto in classifica, superando la Juventus (che però ha una partita in meno). Al contrario, il Torino è alla quarta sconfitta consecutiva: al momento è 14esimo, con sei punti di margine sulla zona retrocessione della classifica (le ultime tre posizioni). Nella stessa giornata di Serie A, ma venerdì, anche l’Inter aveva vinto segnando 6 gol contro il Pisa, che si era fatto rimontare dopo essere andato inizialmente in vantaggio di due gol.

