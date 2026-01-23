La tennista Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Australian Open

La tennista italiana Jasmine Paolini, numero 8 del ranking mondiale, ha perso 2 set a 0 (6-2, 7-6) contro la statunitense Iva Jovic nel terzo turno degli Australian Open, ed è stata eliminata dal torneo. Jovic ha 18 anni, è al 27esimo posto del ranking, ed è una tennista molto promettente: ha giocato una partita di alto livello e per la prima volta ha battuto una tennista nella top 10 della classifica.

Paolini d’altro canto ha avuto alcuni problemi di stomaco soprattutto nel primo set, e non era nella sua giornata migliore. Nel secondo set è riuscita per due volte a rimanere in partita quando la sua avversaria ha servito per il match, ma ha infine perso 7-3 al tie break (lo spareggio che si gioca quando si arriva a 6 game pari). Anche lo scorso anno era uscita al terzo turno degli Australian Open, che sono il primo stagionale dei quattro tornei del Grande Slam, i principali nel tennis. Era l’unica italiana rimasta nel tabellone femminile.