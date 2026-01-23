Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’intervento al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, del presidente ucraino Zelensky, che dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti Trump ha criticato le divisioni fra i paesi dell’Unione Europea sul sostegno all’Ucraina e ha annunciato che oggi negli Emirati Arabi Uniti ci sarà un incontro a tre fra i rappresentanti di Ucraina, Russia e Stati Uniti per riprendere le trattative per far finire la guerra. Qualche giornale titola invece sulla presentazione, sempre a Davos, del Board of peace voluto da Trump per la ricostruzione nella Striscia di Gaza, il Giornale vede una nuova vicinanza fra la presidente del Consiglio Meloni e il cancelliere tedesco Merz, e Libero critica le decisioni del tribunale di Milano sulle persone accusate dopo gli incidenti durante una manifestazione di sostegno ai palestinesi.