L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alla partecipazione del presidente degli Stati Uniti Trump al World Economic Forum a Davos, in Svizzera: prima in un discorso, pur mantenendo l’intenzione di controllare la Groenlandia, ha escluso la possibilità di un intervento militare per annetterla, poi, dopo un incontro con il segretario generale della NATO Mark Rutte, ha annunciato di aver trovato un accordo di cui non ha spiegato i dettagli e di aver revocato gli ulteriori dazi ai paesi europei che hanno mandato militari in Groenlandia, che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 1° febbraio. I giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus e la sconfitta dell’Atalanta nelle partite di Champions League di ieri sera.