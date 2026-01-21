Sono state vietate le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione, per via degli scontri di domenica

Il ministero dell’Interno ha vietato fino a fine stagione le trasferte dei tifosi delle squadre di calcio di Roma e Fiorentina, a causa dei violenti scontri che ci sono stati domenica tra alcuni gruppi delle due tifoserie. Gli scontri erano avvenuti sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A1 a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna (i tifosi della Fiorentina stavano andando a Bologna, quelli della Roma a Torino). Circa 200 persone erano scese da auto e pulmini su cui viaggiavano e avevano iniziato a picchiarsi sul bordo della strada. Erano poi ripartiti prima che arrivassero le forze dell’ordine. La polizia sta esaminando le immagini delle videocamere di sorveglianza per identificare i responsabili.