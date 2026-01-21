L’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni per aver aiutato l’ex presidente a imporre la legge marziale

Un tribunale sudcoreano ha condannato l’ex primo ministro Han Duck-soo a 23 anni di carcere per aver partecipato in modo attivo al tentativo dell’ex presidente del paese Yoon Suk-yeol di instaurare un regime autoritario con l’imposizione della legge marziale nel dicembre 2024. Il tentativo fu maldestro e fallì, portando all’incriminazione anche del presidente.

Secondo il tribunale Han ha avuto un ruolo determinante nel tentativo di Yoon di imporre la legge marziale perché organizzò una riunione di gabinetto che facilitò la dichiarazione della legge marziale da parte dello stesso Yoon. Il tribunale lo ha anche ritenuto colpevole di falsa testimonianza e di aver prodotto dei documenti falsi. La procura aveva chiesto 15 anni di carcere. La sentenza è di primo grado e Han potrà fare ricorso.

Venerdì l’ex presidente Yoon è stato condannato a cinque anni di carcere per il tentativo di ostacolare il suo arresto quando a gennaio 2025 si era barricato nella sua residenza e aveva ordinato alle guardie presidenziali di impedire alla polizia di eseguire il mandato di arresto disposto da un tribunale di Seul.

Yoon è imputato in vari processi: tre di questi sono legati al tentativo di imporre la legge marziale, e la sentenza in quello più importante, in cui è accusato di insurrezione, è prevista a fine gennaio. È poi accusato di aver fornito assistenza a un paese straniero perché avrebbe ordinato alcuni voli di droni sulla Corea del Nord nel tentativo di aumentare la tensione fra i due paesi e giustificare il ricorso alla legge marziale. È poi coinvolto in altri processi per corruzione e per la morte di un membro dei marine nel 2023.

