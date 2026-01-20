Le aperture dei giornali di oggi si dividono fra tre notizie principali: molti si occupano delle tensioni fra Stati Uniti e Unione Europea sull’intenzione del presidente degli Stati Uniti Trump di annettere la Groenlandia e sulle minacce di dazi reciproci che ieri hanno provocato una giornata difficile per le borse europee; a questa notizia molti giornali associano la lettera inviata da Trump al primo ministro norvegese per lamentarsi della mancata assegnazione del Nobel per la Pace. Qualche giornale apre invece sulla morte dello stilista Valentino Garavani, altri si occupano dell’incidente ferroviario in Spagna in cui sono morte almeno 40 persone e delle indagini sulle possibili cause, mentre il Manifesto titola sulla situazione a Minneapolis dopo l’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell’ICE. I giornali sportivi presentano le partite di stasera di Inter e Napoli per la Champions League maschile di calcio.