È morto il designer Giancarlo Piretti, che progettò la famosa sedia pieghevole “Plia”

Giancarlo Piretti, uno dei designer italiani più importanti e influenti dello scorso secolo, è morto a 85 anni. Le sue creazioni, caratterizzate da linee molto essenziali e da una grande attenzione per l’ergonomia, l’utilità e il risparmio dello spazio, furono tra i pezzi di arredamento più noti e apprezzati del design italiano della seconda metà del Novecento, e in molti casi sono diventate d’uso quotidiano.

La più nota è la cosiddetta “Plia”, una sedia pieghevole in plastica e metallo progettata per essere facile da aprire, richiudere e conservare. Dall’inizio della sua produzione, nel 1969, a oggi ha conosciuto un successo tale da finire anche in alcuni dei musei di design più prestigiosi al mondo, ed è in esposizione permanente presso il MoMA di New York. Ma ebbero un grande successo anche il tavolo pieghevole “Platone” e il divano di design “Sistema 61”.

Piretti collaborò a lungo con lo studio Anonima Castelli, quello che produsse Plia, per il quale progettò anche altri oggetti di design molto apprezzati.