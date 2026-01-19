La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea per le minacce del presidente statunitense Donald Trump di annettere la Groenlandia è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: dopo l’annuncio di Trump di dazi del 10 per cento verso i paesi che avevano mandato militari in Groenlandia, ieri l’Unione Europea ha risposto ipotizzando di imporre a sua volta dazi nei confronti degli Stati Uniti, sui quali però non c’è ancora un accordo fra tutti i paesi europei. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono il ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, la donna scomparsa l’8 gennaio a Anguillara Sabazia, vicino a Roma, e l’arresto del marito accusato dell’omicidio; le indagini e le reazioni all’uccisione con un coltello di un ragazzo a scuola a La Spezia da parte di un compagno; il referendum sulla giustizia; e la chiusura del Piper, una nota discoteca di Roma, dopo i controlli sulla sicurezza del locale.