A Kabul diverse persone sono state uccise in un’esplosione in un albergo 

Lunedì a Kabul, la capitale dell’Afghanistan, diverse persone sono state uccise in un’esplosione all’interno di un albergo nel distretto commerciale di Shahr-e-Naw, che è considerato una delle zone più sicure della città, dove vivono molte persone straniere e in cui ci sono sedi di ambasciate. Non è chiaro quante siano le persone uccise né cosa abbia causato l’esplosione: l’Afghanistan è controllato dai talebani dal 2021, e da allora sono stati compiuti numerosi attacchi da parte del gruppo terroristico Stato Islamico (ISIS), rivale dei talebani. Abdul Mateen Qani, portavoce del ministero dell’Interno del governo dei talebani, ha detto che sono in corso accertamenti.