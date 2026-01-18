Sabato in Austria 8 persone sono morte per via di alcune valanghe

Sabato in Austria otto persone sono morte a causa di tre valanghe differenti. Nella regione di Salisburgo una donna che stava facendo scialpinismo è morta a Bad Hofgastein, mentre altre quattro sono morte per un’altra valanga a Grossarl. In questa seconda valanga sono state coinvolte anche altre tre persone, due delle quali sono rimaste ferite. A Murtal, nella regione della Stiria (al confine con la Slovenia), c’è stata una terza valanga che ha colpito sette scialpinisti cechi, uccidendone tre.

In questi giorni in Austria le condizioni meteo sono difficili, e il soccorso alpino ha sottolineato più volte il pericolo di eventuali valanghe.