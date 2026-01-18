Il Piper, noto locale di Roma, è stato chiuso temporaneamente dopo un controllo di polizia

Nelle prime ore di domenica il Piper, una nota discoteca del centro di Roma, è stato chiuso temporaneamente dopo una serie di controlli di polizia. Secondo quanto ricostruito dai giornali durante i controlli sono state scoperte varie irregolarità. Repubblica scrive di «modifiche strutturali non autorizzate all’impianto, l’assenza di certificazioni, criticità sotto il profilo delle vie di fuga e dell’evacuazione di emergenza, oltre a pessime condizioni igienico-sanitarie». Il locale è stato quindi sequestrato: nei prossimi giorni il provvedimento dovrà essere convalidato da un giudice.

Anche nel 2024 il Piper era stato chiuso per qualche giorno in seguito a dei controlli, che avevano riscontrato un numero di persone molto superiore alla capienza massima e uno scarso rispetto delle norme anti-fumo.