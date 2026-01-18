Massimo Boldi è stato rimosso dai tedofori della fiamma olimpica per via di una battuta sessista

Il comitato organizzatore delle imminenti olimpiadi invernali di Milano Cortina ha rimosso l’attore comico Massimo Boldi dalla lista delle persone che porteranno la fiamma olimpica per via di una battuta sessista a proposito dello sport detta in un’intervista al Fatto Quotidiano pubblicata il 17 gennaio. A una domanda del giornalista Ferruccio Sansa su quale sport praticasse, Boldi ha risposto «la figa».

In un comunicato, il comitato organizzatore ha parlato di «opinioni ritenute incompatibili con i valori olimpici», che prevedono «rispetto, unità e inclusione». Dopo il comunicato Boldi si è scusato per la battuta, definendola «inopportuna e offensiva nei confronti delle donne».