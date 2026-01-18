Il tennista italiano Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno degli Australian Open, avendo perso un po’ a sorpresa la partita di esordio contro il britannico Arthur Fery per tre set a zero (7-6, 6-4, 6-1).

Cobolli ha 23 anni ed è ventiduesimo nella classifica dei migliori tennisti in attività: Fery doveva essere un avversario decisamente alla sua portata, dato che nella stessa classifica è 185esimo. Al termine della partita Cobolli ha spiegato di non aver potuto giocare al massimo delle sue capacità per via di alcuni problemi intestinali. Gli Australian Open si disputano ogni anno a Melbourne, in Australia, e fanno parte del Grande Slam, i quattro tornei più importanti della stagione tennistica.

