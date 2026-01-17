Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto delle elezioni molto contestate, e governerà per il settimo mandato consecutivo

Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto le elezioni che si sono tenute giovedì nel paese, e governerà quindi per il settimo mandato consecutivo. Museveni ha 81 anni ed è al potere dal 1986, quando guidò un colpo di stato. Da allora governa in maniera autoritaria. Secondo i dati diffusi dal governo Museveni ha ottenuto il 72 per cento dei voti e ha sconfitto – come ampiamente previsto – il rivale Bobi Wine, ex musicista il cui vero nome è Robert Kyagulanyi Ssentamu.

Secondo diversi osservatori internazionali, tra cui le Nazioni Unite e Amnesty International, le elezioni di giovedì non possono essere definite libere né regolari a causa della sistematica repressione dell’opposizione. Oltre al blocco di internet avviato martedì, il governo e le forze di sicurezza hanno messo in atto varie forme di limitazione delle libertà, tra cui la chiusura di ong che si occupavano di diritti umani, la gestione violenta delle manifestazioni organizzate dall’opposizione, e il rifiuto di fare entrare nel paese giornalisti internazionali.

Wine ha detto che 21 persone sono state uccise nel periodo di campagna elettorale: al momento la polizia ha confermato la morte di 7 persone. Wine ritiene che il risultato delle elezioni sia stato falsato e ha invitato gli ugandesi a partecipare a proteste non violente.

