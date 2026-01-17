Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump di fissare nuovi dazi per i paesi che si oppongono alle sue mire sulla Groenlandia, e la morte di un ragazzo di 18 anni a La Spezia, accoltellato in classe da un compagno di scuola dopo un litigio nell’istituto professionale che frequentava. Avvenire segue invece le notizie sulle proteste contro il regime in Iran, il Messaggero titola sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana, il Giornale intervista il leader della Lega Salvini, il Fatto si occupa della spesa militare in Italia, e i giornali sportivi presentano le partite del campionato di calcio di Serie A in programma oggi.